Venerdì 19 novembre 2021, si terranno le prove di narrazione delle Giornate FAI per le Scuole, in vista della settimana FAI (dedicata alla scuola) in programma dal 22 al 27 novembre 2021 in tutta Italia. Sarà un’esperienza educativa per i ragazzi che, nelle vesti di apprendisti ciceroni, racconteranno la storia dei beni architettonici ai loro coetanei.

Due le sedi selezionate in Puglia per venerdì prossimo. La prima è la Cattedrale di Trani, dove l’evento si terrà a partire dalle 10,00 a cura della Delegazione FAI Andria, Barletta, la seconda è l’ex convento degli Agostiniani a Lecce, dove l’evento si terrà dalle 11.30 alle 13.30, a cura della Delegazione FAI di Lecce. Si tratta di due luoghi importantissimi per il patrimonio artistico e culturale pugliese. Ai ragazzi il compito di raccontare le loro radici ai propri coetanei.

In totale, saranno 24 le aperture selezionate in Puglia dal 22 al 27 novembre 2021 su centinaia di luoghi aperti. Tra questi la Chiesa di San Domenico ad Altamura, la Chiesa e il Monasteo di San Benedetto a Conversano, il Kursaal Santalucia a Bari e molti alti ancora.

