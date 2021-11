“Comincia oggi un’impresa non facile, quella di spiegare ai cittadini italiani a cosa serve il Pnrr di cui tutti parlano come se fosse una ricetta miracolosa”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, partecipando all’evento “Italiadomani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il primo appuntamento del ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr. Qui i progetti previsti per Bari e la Puglia.

“Sono soldi – ha detto – in parte a fondo perduto, in parte un prestito che l’Unione Europea fa all’Italia per accelerare la ripresa economica ed aumentare la nostra capacità di resistenza alle conseguenze del covid. Questo lavoro implica un coordinamento fra le regioni e un grande impegno per mettere insieme a questi fondi supplementari, tutti i finanziamenti già in corso – continua – Speriamo di liberare una serie di risorse per ultimare i lavori già in corso e iniziarne altri, come l’autostrada Bari-Lecce, la costruzione di altre case popolari, i giochi del Mediterraneo a Taranto e tante altre cose di cui i pugliesi hanno bisogno”.

“Probabilmente – conclude – i soldi alle regioni per la sanità verranno girati direttamente e impiegati come se fossero a bilancio delle regioni I soldi per il Meridione promessi sono sufficienti”.

