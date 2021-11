I sindaci dovrebbero poter far parte dei grandi elettori del presidente della Repubblica. La proposta partita dal numero 1 dell’Anci, Antonio Decaro, è stata raccolta con un plauso dall’onorevole Romina Mura (Pd).

“La proposta del presidente dell’Anci Antonio Decaro, di consentire l’ingresso dei sindaci tra i grandi elettori del presidente della Repubblica – scrive – è saggia e attuabile con il solo esercizio della volontà dei presidenti di Regione. I sindaci hanno un’investitura e una rappresentanza popolare larga e sono sempre di più figure di riferimento negli snodi decisionali, dunque pienamente legittimati a partecipare all’elezione della massima carica dello Stato.

Il Presidente Mattarella ha sottolineato quanto siano stati decisivi per affrontare sul campo la pandemia e Draghi ha affidato nelle loro mani l’attuazione del Recovery. I nostri primi cittadini – conclude – meritano di veder riconosciuto il proprio ruolo anche in questa occasione, non solo quando si tratta di stare in prima linea nelle difficoltà quotidiane”.

