Tragedia ieri sera alla periferia di Lecce, nel territorio di Surbo. Un’auto, con a bordo una famiglia – padre, madre e due figlie di 8 e 12 anni – si è ribaltata dopo aver sbandato e urtato con altri veicoli. Il padre alla guida, Vito De Santis, agente di commercio 50enne di Alezio, ha perso la vita. La moglie di 46 anni e le due figlie (queste ultime sbalzate fuori dall’abitacolo) sono state portate in codice rosso in ospedale e fortunatamente sono fuori pericolo. Sul posto per i rilievi i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere. Quattro le vetture coinvolte: una Ford Fiesta, una Renault Clio, una Mercedes Ml e una Peugeot 3008. Su quest’ultima viaggiava la famiglia colpita.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.