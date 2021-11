Ha preso il via oggi, a Bari, la rassegna di cinema e libri “Visioni e realtà Doc. Gli Sguardi, le Storie” promossa da I Presìdi del Libro, in collaborazione con la Città Metropolitana di Bari, a cura di Oscar Iarussi, critico cinematografico. L’iniziativa prevede, in particolare, sei proiezioni cinematografiche di film d’autore con altrettanti dialoghi con i registi.

Gli eventi, in programma sino al 30 novembre, si terranno sia nel Cinema Abc, sia nella Biblioteca Metropolitana “De Gemmis”, che ospiterà due incontri letterari. Oggi, alle 19, nel Cinema Abc, dopo i saluti di Paolo Comentale, componente del Consiglio direttivo dei Presìdi, che sarà con Oscar Iarussi, curatore della rassegna, ci sarà la proiezione del film “Selfie”, di Agostino Ferrente. A seguire, si terrà il dialogo con il regista e Antonella Gaeta, critica cinematografica.

Domani, 16 novembre, alle 19, nel Cinema Abc, è in programma il film di Monica Repetto “1974 1979. Le nostre ferite”. Subito dopo la proiezione, la regista converserà con Lea Durante, docente di Letteratura Italiana nell’Università di Bari “Aldo Moro” e con Michele Laforgia, avvocato e presidente dell’associazione La Giusta Causa.

Foto Facebook

