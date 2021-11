Sono iniziate a Bari le riprese del film ‘La prima regola’ di Massimiliano D’Epiro, adattamento del testo teatrale ‘La classe’ di Vincenzo Manna. Peccato che il film sarà girato non proprio nel luogo delle regole. E così ci arrivano segnalazioni di bottiglie lasciate per strada, tra via Crispi e corso Italia. Più precisamente in via Martiri D’Otranto. Proprio dove sono previste le riprese del film. “Non proprio una bella figura”. Tuonano i residenti del quartiere che – almeno in questa circostanza – speravano di avere un ruolo da protagonisti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.