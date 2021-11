Appello del Comitato Santa Rita, assieme ai tanti residenti, per un albero di Natale da donare ai bambini del quartiere San Paolo. Un gesto di beneficenza come quello accolto l’anno scorso per donare un sorriso ai bambini.

La richiesta è stata effettuata dal comitato di quartiere, pubblicata anche sui profili social e indirizzata al Comune di Bari, al 3° Municipio e a chiunque voglia farsi carico di questo atto di beneficenza nei confronti del luogo.

Ogni anno il comitato Santa Rita del rione San Paolo, oltre alle diverse iniziative che organizza all’interno del quartiere, con l’obiettivo di sensibilizzare a temi importanti come ad esempio la fiaccolata per le vittime della strada, propone una festa di Natale per tutti i bambini. Cercando di bissare il risultato dell’anno scorso, è stata fatta richiesta di un nuovo albero di Natale.

“L’invito è aperto alle istituzioni baresi – specificano dal comitato – ma anche ai benefattori che avranno bontà di “illuminare” il quartiere donando luce e atmosfera ad un luogo che, soprattutto in questo momento storico, ha bisogno di restare unito e di sentire un sentimento univoco di pace”.

