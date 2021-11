Fino al 19 novembre a Bari e nel resto della Puglia si stanno svolgendo delle esercitazioni speciali da parte del personale dei vigili del fuoco, sempre in prima linea per le emergenze quotidiane. Ecco alcune delle principali attività a cui hanno preso parte anche unità cinofile della Polizia di Stato, il personale del 118, della Croce Rossa e della Protezione Civile Regionale.

Quest’oggi si è tenuta la prima simulazione di due incidenti stradali presso le sedi dei Comandi dei Vigili del fuoco di Bari e di Brindisi, con applicazione delle manovre di primo soccorso ed impiego di attrezzature tecnologiche di intervento donee per le nuove tipologie di alimentazione delle auto vetture in circolazione (video in basso).

Tra le altre manovre operative anche la ricerca di persone disperse, simulazione di emergenza chimica per sversamento di sostanze tossiche con intervento, recupero dei naufraghi, intervento per crollo di un edificio causato da un evento sismico.

