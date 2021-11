Era l’ultimo pilota italiano in Formula 1. Adesso arriva la doccia fredda: dopo le polemiche col team Alfa Romeo Racing Orlen per i presunti sabotaggi interni che ne avrebbero limitato importanti risultati in gara, Antonio Giovinazzi è stato escluso dal mondiale F1 2022.

Il pilota barese, nato a Martina Franca, classe ’93, dovrà cedere dopo due anni il suo volante al cinese Guanyu Zhou (primo cinese al volante di una monoposto di F1). Il 22enne di Shanghai affiancherà il finlandese Vallteri Bottas nella prossima stagione.

“Spesso purtroppo fatichiamo a trovare le parole giuste per dimostrare la nostra gratitudine verso qualcuno. Ma penso che non c’è niente di più bello che saper dire grazie. Il grazie più grande è per i miei tifosi, che mi sono stati sempre vicini e che mi hanno fatto sentire il loro affetto in ogni occasione”, scrive sui social Giovinazzi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.