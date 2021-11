Bagno di folla per Chiara Ferragni in vista dell’evento di questo pomeriggio a Bari. Sono tantissimi i fan che hanno raggiunto il negozio dove l’imprenditrice e influencer sta presentando in queste ore uno dei prodotti del suo brand.

Tanta la polizia presente sul posto. I fan sono al momento tutti ammassati e, per la maggior parte, senza mascherina. Il tratto di strada, così come già annunciato negli scorsi giorni, è stato chiuso al traffico. Chiara Ferragni è arrivata in Puglia nel primo pomeriggio di oggi. Ha effettuato prima una breve sosta a Borgo Egnazia per poi approdare a Bari dove soltanto in pochi hanno potuto incontrarla all’interno dello store.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.