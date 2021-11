L’Associazione Unipancreas Onlus presenterà a Bari “I 10 comandamenti per stoppare il cancro del pancreaS” giovedì 18 novembre, in occasione della Giornata Mondiale della lotta a questo temibile tumore che, ad un anno della diagnosi, mediamente vede 1 solo sopravvissuto ogni 4 ammalati.

L’evento ad ingresso gratuito sarà un talk show della scienza che porterà sul palco del teatro Piccinni, ore 17-21-30, scienziati, medici e chirurghi di fama internazionale che verranno da tutta Italia come il prof. Giovanni Butturini presidente di Unipancreas (Verona), la prof. Laura Di Renzo docente di Nutrizione Clinica e Nutrigenetica all’università di Tor Vergata di Roma e direttrice della Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione insieme a docenti e professionisti della salute di Bari come Maria Lisa Clodoveo (Uniba), Michele Polignieri (Medico Veterinario Igiene degli Alimenti) e dall’Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II Michele Simone direttore del Dipartimento Area Oncologica e il dott. Gennaro Palmiotti responsabile unità operativa reparto Don Tonino Bello presa in carico del paziente oncologico Importantissimo sarà lo spazio dedicato alle domande del pubblico. Duplice l’obiettivo, stoppare il tumore al pancreas e le fake news sulla salute.

Per accedere all’evento gratuito di giovedì 18 novembre, che si concluderà con uno spettacolo comico, l’accesso è gratuito su prenotazione da effettuare solo ed esclusivamente al telefono chiamando lo 045-4858022. E’ questo il PRONTO PANCREAS numero verde guidato dal dott. Raffaele Pezzilli (Gastroenterologia, Potenza) donato da un volontario di Altamura (BA) a tutta l’Italia e che da due anni aiuta al telefono pazienti e famiglie.

