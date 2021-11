Un direttiva chiara arriva dal governo e viene tradotta anche dalla prefettura di Bari. Il comitato di ordine e sicurezza che si è riunito oggi, ha stilato l’elenco delle piazze e strade dove, in ottemperanza alla direttiva del Ministero dell’interno, saranno vietati cortei no vax e no green pass. Per la città di Bari, le aree in cui vigerà il divieto fino alla cessazione della emergenza sanitaria, sono le seguenti: piazza Mercantile; piazza del Ferrarese; piazza della Libertà; via Sparano; piazza Moro; piazza Umberto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.