La città si prepara ad affrontare in sicurezza le festività natalizie. Si è svolto infatti questa mattina in Prefettura il Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica nel corso del quale sono state affrontate alcune questioni riguardanti lo svolgimento degli eventi pubblici previsti in occasione del mese di dicembre.

In particolare, nel corso dell’incontro, si è parlato degli eventi che si svolgeranno nella città di Bari il prossimo 6 dicembre, giornata in cui si festeggia il santo patrono San Nicola e prendono avvio i festeggiamenti del Natale. Il comitato ha affrontato la discussione alla luce della situazione sanitaria in evoluzione a livello nazionale ancora in questi giorni. Attualmente, la normativa nazionale prevede l’obbligo di mascherina all’aperto in situazioni di affollamento.

Per quanto riguarda le celebrazioni religiose il Comune con la Questura e i Padri Domenicani valuteranno, nel corso di in un incontro specifico, possibili azioni di contingentamento all’area della cittadella Nicolaiana per i festeggiamenti rituali della mattina del 6 dicembre. Già negli scorsi giorni era stata confermata la notizia in merito ad un cambiamento di rotta per la tradizionale processione serale della statua del santo, che, oltre a non prevedere il corteo, sarà sostituita dal passaggio della statua del patrono all’interno della “San Nicola mobile”.

Nei prossimi giorni Il Comune con i Padri Domenicani definiranno tragitto e limitazioni relative al percorso. Sempre sul 6 dicembre, in occasione degli eventi organizzati da Comune e Amgas, relativi all’illuminazione dell’albero di Natale, si sta lavorando ad una differente organizzazione rispetto alle precedenti manifestazioni così da disincentivare eventuali forme di assembramento. Inoltre, durante le festività saranno vietati i cortei in nelle piazze centrali e solitamente più affollate, soprattutto nel periodo natalizio.

