Chiara Ferragni è arrivata in Puglia, più precisamente a Borgo Egnazia, dove, in attesa dell’evento previsto per questo pomeriggio a Bari, la nota imprenditrice e influencer si sta godendo qualche momento di relax.

Per le 17, Chiara Ferragni è attesa in città per un evento di marketing dedicato al make-up. Per l’occasione è prevista una notevole affluenza, soprattutto da parte dei fan. Soltanto in pochi però, ovvero i vincitori di una lotteria lanciata qualche settimana fa, potranno incontrarla.

Per l’occasione, la polizia locale, ha disposto il divieto di sosta in via Dante, luogo in cui si terrà l’evento. L’obiettivo è quello di permettere il regolare svolgimento dell’evento evitando ripercussioni sulla circolazione stradale, in un orario, quello in questione, particolarmente trafficato.

In particolare, il divieto di sosta, riguarda la numerazione civica dispari, nel tratto che va tra il civico 53 e il civico 49. Autorizzata invece la sosta di un minivan su via Dante, lato prospicente l’attraversamento con via Sparano, nelle immediate vicinanze dello store. Per l’evento sono attese moltissime persone.

