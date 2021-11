“Questo 2021 sarà un Natale migliore perché rispetto all’anno scorso abbiamo un’arma in più che è appunto il vaccino”, le parole di Walter Ricciardi consulente del ministro della Salute Roberto Speranza.

Le preoccupazioni riguardo possibili disagi durante il prossimo Natale, sembrano essere dissipate anche da Walter Ricciardi che sottolinea l’efficacia del vaccino anti-covid per poter passare delle tranquille festività. “Un Natale più tranquillo, in cui potremo vedere non solo i nostri cari più stretti, ma anche i nostri amici – sottolinea Ricciardi durante la trasmissione The Breakfast Club di Radio Capital – spero però ci siano spazi per convincere le persone, anche irrigidendo le misure per il rilascio del green pass”.

Le parole di Ricciardi tranquillizzano gli italiani ma non bisogna abbassare la guardia, il consulente spende due parole anche sulla situazione in Austria e sul lockdown solo per i non vaccinati. “Non abbiamo bisogno di un lockdown per i non vaccinati – spiega Ricciardi – L’Austria ha fatto questa scelta drammatica perché era in ritardo con le coperture vaccinali e ha tassi di incidenza dieci volte superiore ai nostri”. L’igienista parla anche del tampone antigenico, non adeguato nell’attuale fase epidemica e del green pass, rilasciato seguendo vecchie linee guida non aggiornate al post variante Delta.

“Il tampone antigenico è il tallone d’Achille del Green pass – sottolinea Ricciardi – nel migliore dei casi non certifica la positività almeno del 30% dei soggetti. Il tampone è una misura inadeguata in questa fase epidemica”. Sul green pass invece: “Noi ora lo rilasciamo seguendo indicazioni elaborate in Europa quando la variante Delta non era ancora dominante – ha aggiunto – la prossima settimana cresceranno i casi, proprio perché la variante Delta è molto più contagiosa: adesso un infetto contagia sei o sette persone, c’è la necessità di aumentare il numero dei vaccinati”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.