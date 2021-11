Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha accettato le dimissioni di Pier Luigi Lopalco, trattenendo per sé la delega alla Sanità. Nei giorni scorsi l’assessore aveva consegnato una lettera ad Emiliano in cui annunciava le dimissioni. Una doccia fredda e inaspettata per il presidente. Dopo un breve tira e molla e dopo il vano tentativo di Emiliano di trattenerlo in Giunta, ha accettato le sue dimissioni. Emiliano pertanto presiederà oggi stesso una riunione con i dirigenti del Dipartimento Salute per dare impulso alla campagna vaccinale sulla terza dose e a tutte le altre attività.

