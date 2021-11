Uno studio “scientifico” secondo il quale si guarisce dal papilloma virus con un rapporto sessuale con chi è vaccinato. La trasmissione di Italia 1, Le Iene, ha incastrato un ginecologo barese che ha intrattenuto rapporti con le sue pazienti, dicendo loro che così potevano guarire dal papilloma virus. Il caso parte dal racconto di una donna, Annamaria, che è stata visitata dal noto dottore di fama internazionale: alla donna sarebbe stato diagnosticato il papilloma virus (che poi avrebbe scoperto di non avere). Come cura il ginecologo avrebbe offerto la possibilità di avere un rapporto sessuale con lui, che si era vaccinato.

Le Iene allora mandano una complice che dopo la prima visita viene subito invitata in una camera di hotel per “sperimentare” questa possibilità. A quel punto arrivano Le Iene che annunciano anche di denunciare l’uomo all’Ordine dei Medici. “Ti bonifichi come difesa da altri partner – dice nel video il medico – sarei un pazzo se non avessi avuto risultati. Ho salvato tante donne, tutte le persone con cui ho avuto contatti si sono negativizzate”.

https://www.iene.mediaset.it/video/ginecologo-porcone-scienziato_1101864.shtml

