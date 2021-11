Jovanotti torna a Barletta per due giornate di musica di fine luglio nel 2022, ad annunciarlo è l’ex sindaco Mino Cannito tramite un comunicato sulla sua pagina Facebook. “Orgoglioso di aver lavorato, assieme all’intera macchina amministrativa, a questo importante evento che promuoverà Barletta in tutta Italia, stimolando nuove economie e turismo – scrive Cannito sui social – continuiamo a lavorare per il bene della nostra amata Barletta”.

Tre anni dopo, il cantautore romano torna a Barletta pronto a riempire nuovamente la città grazie alla sua musica e ai suoi testi. Jovanotti accompagna l’annuncio del suo nuovo tour con quello dell’uscita del suo nuovo singolo dal titolo “Il Boom”, previsto per il 19 novembre.

“Il Boom è un pezzo nuovo il primo di un lungo viaggio di canzoni che ci porteranno verso Jova beach e oltre – ha annunciato il cantautore sui social – un pezzo futurista, rapido, che mi fa pensare a quando lo suoneremo a Jova Beach con tutte le strobo accese e davanti a me ci sarà la mia gente, una tribú che balla”.

Gli aggiornamenti si susseguiranno nelle prossime ore, ancora da scoprire la location e l’organizzazione dell’evento che, nel 2019, non è stato esente da critiche e polemiche. Tre anni fa, oltre 45mila persone occuparono il lungomare Mennea, per una festa che durò dal pomeriggio fino a notte inoltrata. Non si sa ancora se la situazione pandemica attuale, porterà ad una diminuzione del pubblico oppure all’utilizzo di regole più selettive. (foto facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.