L’atmosfera natalizia ci sarà in tutta la città, anche nelle periferie e non solo nel centro di Bari. Lo ha deciso la giunta comunale che con una delibera ha stanziato100mila euro aggiuntivi, prelevati dal fondo di riserva per garantire luminarie e addobbi a tema nei cinque municipi.

Dopo l’autorizzazione formale del sindaco Antonio Decaro quindi vanno al Municipio II 40mila euro (il 40% dei fondi) a tutti gli altri 15mila euro. L’iniziativa di fine anno si vanno ad aggiungere a quelle sostenute da Amgas Puglia in piazza del Ferrarese e sul lungomare: dal 6 al 26 dicembre ogni giorno alle 18 il grande albero di Natale, si accenderà con un piccolo spettacolo di luci e musica per accogliere famiglie, adulti e bambini. Ci sarà il bosco da attraversare, le scritte luminose, gli addobbi per strada, il villaggio di Babbo Natale, la musica, i video mapping sui palazzi, gli eventi.

