Le criptovalute sono senza ombra di dubbio uno degli strumenti finanziari più ambiti del momento, soprattutto per via del loro elevatissimo livello di volatilità. Non sono molti infatti i beni capaci di crescere in maniera esponenziale come le crypto. A ciò si aggiunga inoltre che la tecnologia blockchain consente di effettuare transazioni sicure a condizioni ottimali, sia dal punto di vista della velocità che da quello delle commissioni. Insomma, non sorprende davvero che ogni giorno siano davvero tantissimi i trader a caccia di informazioni, suggerimenti e strategie per investire in valuta digitale nella maniera ottimale.

Da questo punto di vista le soluzioni sono molteplici, anche se, a ben vedere, esistono alcune piattaforme che stanno riscuotendo molto successo anche per quello che riguarda il cosiddetto “crypto trading”. A questo proposito, per operare con le valute digitali è opportuno rivolgersi ad intermediari affidabili e certificati. Ne è un esempio la piattaforma per criptovalute eToro, una realtà che si è imposta nello scenario internazionale riuscendo a coinvolgere in egual misura sia i trader professionisti sia coloro che si stanno avvicinando per la prima volta al mondo degli investimenti finanziari. D’altronde la mission di eToro, un sito perfettamente a metà tra un broker istituzionale e un social network, punta da sempre alla creazione una community in cui vengano favoriti gli scambi tra utenti più o meno esperti.

Che cosa vuol dire “criptovaluta”?

Prima di entrare nel merito delle caratteristiche di eToro, è sicuramente utile spiegare rapidamente cosa si intenda quando si parla di “criptovaluta”. In effetti, proprio il termine “criptovaluta” fornisce molte informazioni in merito a questo strumento finanziario: stiamo infatti parlando di valuta protetta da crittografia, ovvero una tecnologia che consente di occultare beni e/o messaggi vari, rendendoli totalmente inaccessibili a chiunque non disponga della giusta password.

La criptovaluta inoltre è una valuta esclusivamente digitale: non viene emessa dalle zecche, non esiste nel mondo fisico e dunque può venire comprata, venduta o scambiata soltanto ricorrendo a piattaforme telematiche come i sopracitati broker online. Infine, come già anticipato nel capoverso precedente, la criptovaluta è caratterizzata da un livello di volatilità che praticamente non ha eguali nel mondo finanziario.

Il prezzo delle crypto infatti viene deciso esclusivamente dai loro creatori e non dipende in alcun modo da enti o regole esterne. Questo fa sì che il valore di Bitcoin, Ripple, Ethereum e soci venga influenzato soprattutto dalla legge della domanda e dell’offerta: dunque più i trader continuano a dimostrarsi attratti da una determinata valuta digitale, più il suo valore continuerà a crescere senza limitazioni di sorta. Allo stesso modo però, nel caso in cui il mercato perdesse interesse verso la crypto in questione, la sua quotazione potrebbe letteralmente colare a picco.

Fare crypto trading su eToro

EToro è un broker di grandissimo successo, che consente anche di fare crypto trading con un deposito minimo di appena 50 dollari americani. Detto questo le condizioni d’uso sono soltanto uno dei motivi per cui, ogni giorno, milioni di trader ricorrono a eToro. Questo broker ibrido infatti è riuscito a creare una community internazionale all’insegna dello scambio e della condivisione di informazioni. Questo è il cosiddetto “Social Trading”, ovvero la possibilità di osservare da vicino le operazioni degli utenti e di avere un’interazione con loro.

EToro punta talmente tanto sul “Social Trading” da avere creato un sistema che premia sia gli investitori più esperti, sia i trader alle prime armi. Gli ultimi, di fatto, possono godere quotidianamente di consulenze del tutto gratuite da parte di professionisti del settore. I primi invece possono puntare a diventare “Popular Investors”, i trader più seguito di eToro, che vengono retribuiti proprio in base al numero di followers. Ultimo, ma non ultimo, recentemente eToro ha implementato ulteriormente i propri servizi, passando dal Social Trading al “Copy Trading”: ora infatti gli utenti possono addirittura copiare i portafogli dei trader, appropriandosi automaticamente di tutte le loro strategie.

