Sabato 20 novembre 2021 dalle 9:30 alle 12:00 il Segretariato regionale riaprirà le ‘stanze segrete’ e l’antico forno dell’Isolato 49. Dopo il grande successo degli scorsi eventi, tornano le aperture straordinarie dei luoghi della Cultura.

L’Isolato 49 del centro antico di Bari, attuale sede degli uffici del Segretariato regionale del Ministero della Cultura, è un aggregato di corpi di fabbrica che conserva l’assetto originario dell’impianto medioevale. Il cuore dell’isolato racchiude un pregevole forno da pane di epoca rinascimentale, generalmente non aperto alla pubblica fruizione. Rimasto in uso dal ‘500 sino agli anni ’80 del secolo scorso, il forno rimanda alla consuetudine della cottura di pane in forni di quartiere gestiti da fornai che ne consentivano l’utilizzo anche a privati. Attraverso il racconto delle vicende storiche che hanno visto protagonista l’isolato 49, sarà proposta ai visitatori una suggestiva narrazione della storia millenaria della città di Bari.

INFORMAZIONI: La manifestazione si svolge sabato 20 novembre 2021 . Ingresso gratuito. Orari di visita: 9.30-12.00 (la visita dura 30 minuti circa). Prenotazioni: la prenotazione è obbligatoria; è possibile prenotare inviando una e-mail entro le ore 13:00 di venerdì 19/11/2021 a: sr-pug.comunicazione@beniculturali.it oppure telefonando al 080-5281111 da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00. Ulteriori prenotazioni saranno possibili, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sabato 20 novembre 2021 presso l’info point istituito presso la sede del Segretariato Regionale della Puglia, Strada dei Dottula (Isolato 49), Bari a partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 12.00.

In ottemperanza alle vigenti normative anti Covid-19 e per consentire il distanziamento interpersonale, la visita sarà effettuate per gruppi di massimo 5 persone munite di mascherina.

La prenotazione è obbligatoria e l’accesso sarà consentito solo a chi sia in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 in formato digitale o cartaceo.

