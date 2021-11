Il tribunale di Bari ha inibito “la Ledi srl sull’uso del marchio la Nuova Gazzetta di Puglia e Basilicata ovvero segni distintivi/testate simili a quest’ultimo per l’avvio di pubblicazioni, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità (cartacea e/o online), e per la diffusione di qualsiasi prodotto editoriale”.

Si tratta di un nuovo capitolo nella guerra sul marchio della Nuova Gazzetta, scrive il giudice Michele De Palma “presenta un elevato grado di somiglianza” con quello de La Gazzetta Del Mezzogiorno – La Gazzetta Di Puglia – Corriere Delle Puglie, “atteso che il primo evoca il secondo”, “determinando così un rischio di confusione per il pubblico di riferimento”. La data del contraddittorio delle parti “per la conferma, modifica o revoca del decreto” è per il 2 dicembre.

