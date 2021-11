Il Comune di Bari ha revocato la concessione dello storico stabilimento sul lungomare a sud di Bari, “Il Trullo”. Il provvedimento è a firma del dirigente della ripartizione delle attività produttive produttive. La Ci.Pi., proprietaria della concessione, avrebbe accumulato debiti con l’Erario al punto tale da costringere quindi il Comune a revocare la concessione per il Trullo. Ora l’amministrazione potrà nuovamente mettere a bando lo storico lido, abbandonato da poco più di due anni. Le condizioni in cui versa sono di totale abbandono, tra rifiuti e atti di vandalismo. Ma il Trullo ha comunque sempre rappresentato un punto di riferimento per centinaia di famiglie baresi.

