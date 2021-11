Visita questa mattina del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, on. Francesco Lollobrigida, al carcere accompagnato dall’onorevole Marcello Gemmato, coordinatore regionale di FdI e dai consiglieri comunali Filippo Melchiorre e Michele Picaro.

“Siamo venuti qui – ha detto Lollobrigida – per visitare il carcere di Bari e valutare le condizioni in cui lavora la polizia penitenziaria. La struttura ha quasi 100 anni ed è inadeguata dal punto di vista strutturale. Il personale è in sottorganico ma da parte loro c’è un grandissimo impegno. Anche per quanto riguarda l’aspetto medico. Chiederemo allo Stato un maggiore stanziamento per le carceri di tutta Italia”.

“Qui a Bari – spiega Gemmato – continuano i fuochi d’artificio fuori da questo carcere: è importante per lo Stato anche nei gesti fare sentire la sua presenza: non bisogna fare passi indietro. Crediamo che invece questo non avvenga e che sia una manchevolezza da parte dell’amministrazione comunale che minimizza tutto: Decaro parla di fuochi d’artificio lanciati per le feste, ma non è sempre così”.

