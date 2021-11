Vigilia di scelte e decisioni per mister Michele Mignani in vista del derby di domani contro la Fidelis Andria. L’incontro, valevole per il quindicesimo turno del girone C di Serie C, vedrà un Bari ancora primo in classifica, ospite dei cugini attualmente relegati al penultimo posto e alla ricerca di punti per la salvezza.

“Sono fortunato perché ho un gruppo di ragazzi che si impegna e che lavora sempre – spiega mister Mignani – quindi avrò molte possibilità di scelta per gli 11 titolari”. Le parole del tecnico illustrano un gruppo di valore e coeso che permette al mister di avere un ventaglio di possibilità in vista della partita di domani.

“Ogni partita è una storia a sé ma noi dobbiamo ritrovare la nostra serenità e la consapevolezza nei nostri mezzi”, commenta Mignani che cerca di dissipare i dubbi riguardo le ultime prestazioni in trasferta dei biancorossi. “L’avversario – continua – ci aspetterà con il coltello fra i denti e farà di tutto per avere il nostro scalpo ma noi dobbiamo dimostrare sempre di essere più forti di tutti”.

Qualche dubbio arriva però dal reparto arretrato, dove i terzini hanno fatto un po’ di fatica nelle ultime partite, risultando pigri e poco partecipi alle azioni dei compagni. Il mister però non lascia spazio all’immaginazione: “Quando lavoriamo con questo modulo (4-3-1-2 n.d.r) sono loro che ci danno ampiezza e spinta e sono loro che creano alternative e superiorità per chi ha la palla, dobbiamo lavorare e stiamo lavorando su questo”.

La partita è prevista per domenica pomeriggio, calcio d’inizio alle ore 17:30 allo “Stadio degli Ulivi” di Andria. Il Bari è chiamato all’ennesima vittoria per proseguire nella scalata alla Serie B, e trova dinanzi a sé una Fidelis in difficoltà ma con la voglia di far punti e di abbandonare la zona bassa della classifica.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.