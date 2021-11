eToro si conferma giorno dopo giorno come uno dei broker online più importanti ed apprezzati di tutto il mondo, sia da un punto di vista degli utenti coinvolti, sia per quello che riguarda i servizi offerti. In tal senso, la piattaforma ha recentemente aggiunto alla sua gamma di valute digitali SUSHI, $CHZ, AXS e QNT, raggiungendo l’invidiabile cifra di 40 diversi crypto-asset.

Parlando invece di numeri, il 2021 è stato un altro anno di grandissime soddisfazioni, se consideriamo che eToro ha raggiunto la cifra record di oltre 20 milioni di iscritti, confermandosi ancora una volta come la community di trading online più grande di sempre. Numeri che, mai come in questo caso, vanno di pari passo con un valore societario monstre: in tal senso, basti ricordare la recente valutazione a Wall Street da quasi 10,5 miliardi di dollari. Non sorprende dunque che ogni giorno siano davvero tantissimi i trader scelgono eToro come intermediario per operare sui mercati finanziari. Infatti, una caratteristica peculiare di questa piattaforma è la sua capacità di adattarsi sia alle esigenze degli utenti meno esperti, sia a quelle dei trader più preparati.

A metà tra un broker e un social

EToro, da tanti punti di vista, è un broker a tutti gli effetti. Stiamo infatti parlando di una piattaforma digitale che, previa iscrizione, permette ai suoi utenti di accedere a un numero selezionato di mercati e di asset. Da questo punto di vista, dunque, eToro è un vero e proprio intermediario finanziario che tra l’altro, come visto nel capoverso precedente, è sempre attento ad aggiornare e ampliare la propria offerta: azioni, obbligazioni, valute, criptovalute, materie prime e tanto, tanto altro ancora. Lo stesso discorso di miglioramento costante vale anche per le condizioni d’uso, assolutamente in linea con gli standard del momento. In tal senso si consideri che su eToro è possibile aprire un account e addirittura investire in azioni senza dovere page alcun genere di commissione e/o di ticket.

Detto questo, le modalità di utilizzo sono senza ombra di dubbio il vero fiore all’occhiello di questo particolare broker che strizza l’occhio ai social network. Sotto diversi aspetti, infatti, l’esperienza di navigazione dentro eToro è davvero molto simile a quella tipica di social classici, come ad esempio Facebook, Twitter e Instagram. Non a caso, parlando di eToro, spesso e volentieri si parla di “Social Trading”.

Per capire come funziona eToro è possibile leggere la guida messa a disposizione da Finaria.it, che spiega in modo chiaro e dettagliato le peculiarità di questo broker e i servizi offerti agli utenti.

Il social trading e il copy trading di eToro

Il “Social Trading” è una nuova modalità di investimento online, che prevede un libero scambio di consigli, suggerimenti e informazioni tra trader. eToro è una piattaforma di Social Trading a tutti gli effetti: la sua home, come detto, è molto simile a quella di un social network e l’utente si trova immediatamente di fronte alla possibilità di interagire con vari profili. Ma non solo, considerato che su eToro il contatto tra investitori è sempre e comunque vantaggioso per tutti: da una parte, gli utenti meno esperti hanno la possibilità di conversare con trader più preparati e magari addirittura di osservare le loro operazioni da vicino.

Allo stesso modo, anche gli investitori professionisti possono ottenere un vantaggio grazie ai loro followers: eToro infatti è sempre attento a premiare i suoi “Popular Investors”, ovvero i suoi utenti più seguiti e apprezzati dalla community. Ultimo, ma non ultimo il “Copy Trading”: un’ulteriore modalità che arricchisce ulteriormente le possibilità di questo broker. Grazie al Copy Trading gli utenti hanno la possibilità di agganciarsi a uno dei trader che seguono e di copiare automaticamente tutte le loro operazioni sul proprio profilo.

