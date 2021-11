“Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi.Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” Sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)”. Così la giornalista Selvaggia Lucarelli sui social.

Lucarelli ha pubblicato anche un video dove si vede un uomo che dà una testata alla telecamera, mentre altre persone cercano di fermarlo.

Qui il mio video integrale con insulti, intimidazioni e violenza alla manifestazione no green pass a Roma: https://t.co/s78E1eiRdf pic.twitter.com/5PJx6UUoG4 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 21, 2021

Foto facebook

