“Sarah. La ragazza di Avetrana” è la nuova docu-serie Sky Original prodotta da Groenlandia e tratta dall’omonimo libro scritto da Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni (Fandango Libri, 2020) che, in quattro puntate, ricostruisce tutta la vicenda non solo dal punto di vista giudiziario ma anche mediatico.

Andrà in onda su Sky Documentaries dal 23 novembre alle 21.15, disponibile anche on demand su NOW. Nell’agosto del 2010 in Salento Sarah Scazzi scompare. Siamo in un piccolo paese, Avetrana, ed è qui che in pochi giorni si concentrano telecamere e giornalisti di tutta Italia. Scritto da Flavia Piccinni, Carmine Gazzanni, Matteo Billi e Christian Letruria, per la regia di Christian Letruria, “Sarah. La ragazza di Avetrana”, è una riflessione su un caso che ha ancora molti coni d’ombra.

