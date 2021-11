“Nella mattinata del 19.11.2021 – si legge nella denuncia – veniva ripristinato il funzionamento della fontana pubblica, ubicata in Bari in viale Puglia all’altezza dell’incrocio con viale delle Regioni, dopo che circa un mese prima, era stata sottratta, per l’ennesima volta nell’arco degli ultimi sei mesi circa, la manopola per l’erogazione dell’acqua. In data 20.11.2021, alle ore 08.30, essendo stato informato da alcuni residenti, tramite la mia utenza telefonica personale, mi recavo nel luogo sopra meglio specificato avvedendomi che ignoti malfattori avevano reso la fontana nuovamente inservibile, asportando la manopola. Preciso che nelle immediate vicinanze vi è la presenza di una telecamera pubblica”.