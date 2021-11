In mattinata, ieri, in centro città, i poliziotti della volante di zona sono intervenuti presso un esercizio commerciale dove un uomo, in evidente stato di ubriachezza, durante un diverbio avuto per futili motivi con una dipendente del negozio, aveva estratto una pistola. Rintracciato, è stato identificato per un 56enne pregiudicato, trovato in possesso di una pistola giocattolo in metallo, priva del tappo rosso e con caricatore senza cartucce, fedele riproduzione di una Glock. L’uomo è stato denunciato.

In serata, a Santo Spirito, gli agenti della Volante di zona hanno fermato e controllato un 41enne bitontino, alla guida della sua autovettura; l’uomo, pregiudicato, trovato in possesso di una dose cocaina, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa. Contestata la relativa violazione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.