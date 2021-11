“il sindaco sta guidando la gestione della vicenda, la Regione è al fianco del sindaco, pronto a sostenerla in qualsiasi modo, così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in merito alle ultime due sentenze che hanno restituito il teatro Petruzzelli agli eredi Messeni Nemagna.

“Verdetto prevedibile – prosegue Emiliano – nonostante i tentativi fatti per acquisire la proprieà del teatro, la via maestra era l’esporprio. Prima il governo ha fatto l’ esproprio per ricostruire il teatro, poi l’esproprio è stato dichiarato incostituzionale non nel merito ma per violazione dei requisiti di necessità e urgenza del decreto legge”.

“La Regione Puglia – conclude – è al fianco della città di Bari in tutte le maniere possibili, sia per sostegno politico ed economico sia per intese con i soggetti dichiarati legittimi proprietari”.

