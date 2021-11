I carabinieri del Comando Stazione di Palo del Colle, hanno tratto in arresto un 24enne palese già noto agli operanti per spaccio di sostanza stupefacente. I militari hanno organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare l’attenzione dei carabinieri si è concentrata su un giovane notato con la propria autovettura fermarsi in una zona periferica del paese.

Quest’ultimo, con atteggiamento sospetto, dopo essere sceso della propria macchina, prelevava una busta occultata sotto un masso lungo la strada urbana. I carabinieri, insospettiti, hanno proceduto immediatamente a fermare il giovane e a verificare il contenuto della busta appena prelevata, al cui interno vi erano 500 dosi di cocaina, per un complessivo peso di 195 grammi. A seguito di tale rinvenimento e delle chiare circostanze, il giovane è stato dichiarato in arresto, e dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso il carcere di Trani ove rimarrà a disposizione della Procura della Repubblica di Bari.

