“In Puglia i contagi stanno lievemente diminuendo, questo grazie all’altissima percentuale di vaccinati. In questa fase il pericolo sono i no vax”. Il governatore Michele Emiliano torna a parlare di “super green pass” in vista delle festività di Natale, prevedendo restrizioni e divieti soltanto per chi non è vaccinato.

“Siamo in attesa della conferenza tra Regioni e governo – dice nel video in basso Emiliano – la posizione delle regioni è unica, compatta. Questa posizione sta travolgendo sia il governo che le forze politiche perché ci siamo resi conto che non si può chiudere tutto e tutti per un numero limitato di persone che pur esercitando un diritto non si vaccina ancora. Ci pare giusto che ci siano delle regole speciali tenendoli in maggiore sicurezza. Tutelarli, perché il Covid esiste ed non è un complotto internazionale”.

