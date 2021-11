A Bari fervono i preparativi per il Natale, dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia. In attesa dell’albero di piazza del Ferrarese, è stato già montato quello (sponsorizzato da privato) in largo Giannella. Un albero tutto fatto di luci.

Nei prossimi giorni cominceranno anche i lavori di installazione del villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto con la ruota panoramica. Mentre confermate le bancarelle sulla Muraglia e in piazza Mercantile.

