Francesca Portincasa è la nuova direttrice generale dell’Acquedotto Pugliese. E’ quanto deciso dalla Giunta regionale che ha approvato oggi la delibera nella quale si nomina la dottoressa che sarà, di fatto, la prima donna ad essere nominata al vertice gestionale di Acquedotto Pugliese.

Biologa, con esperienza nella cooperazione internazionale e nella gestione di sistemi idrici complessi, Francesca Portincasa attualmente è Coordinatore Industriale oltre a Direttore Reti e impianti di Acquedotto Pugliese. In passato ha ricoperto i ruoli di Responsabile del Controllo Igienico Sanitario e di Responsabile di Macro Area Territoriale.

Nel corso dello stesso incontro la Giunta ha nominato anche i rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia: i dipendenti regionali Alessandra Maroccia, in servizio presso la Sezione Istruzione e Università e Pasquale Lanera, in servizio presso la Sezione Programmazione Unitaria e tre rappresentanti esterni scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico amministrativa: Alberto Liaci, Stefano Torraco e Marco Cataldo.

Foto Facebook

