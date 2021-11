Il Covid non molla e il Natale rischia di essere ristretto a regole necessarie per evitare i contagi. Sembrerebbe in forse anche il concerto di Capodanno in piazza della Libertà. La decisione non è ufficiale, ma i dubbi ci sono.

Il Comune di Bari non ha ancora sciolto le riserve e sta valutando – innanzitutto – l’andamento dei contagi. In alternativa, Palazzo di città valuta un piano B per salutare in qualche modo il 2021. Per le feste il Comune ha annunciato di implementare il servizio navetta dei park&ride. I tassisti pensano, inoltre, a tariffe speciali dedicate alle famiglie che vorranno vivere il centro per fare acquisti o semplicemente per vedere l’albero di Natale.