Ringhiera in legno rotta e abbandonata per terra con lati appuntiti lasciati scoperti. Accade in piazza Umberto a Bari, protagonista l’area dedicata ai bambini.

Si tratta, molto probabilmente, di un atto vandalico. A segnalare la condizione in cui riversa la ringhiera è un cittadino che, con un post pubblicato sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro, ha fatto notare allo stesso la pericolosità che quest’ultima ha per i più piccoli. La ringhiera di legno infatti, ha delle parti appuntite scoperte, con frammenti di legno, che potrebbero ferire i piccoli nei loro momenti di gioco.

“Sindaco – ha commentato il cittadino – questo è lo stato delle giostrine oggi. Perché non si provvede velocemente al ripristino? Perché non si interviene alla rimozione di questa ringhiera rotta che costituisce un rischio per i nostri bambini?” – ha concluso.

Non è la prima volta che un’area gioco viene vandalizzata. Anche al Parco 2 Giugno, diversi mesi fa, era accaduto lo stesso nell’area dedicata ai più piccoli, vittima, quella volta, le stesse giostrine. Adesso non resta che attendere il ripristino della ringhiera per far tornare a giocare in sicurezza i piccoli cittadini baresi.

