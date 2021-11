“Con tutti i nostri partner e associazioni, vogliamo realizzare una raccolta straordinaria di cibo per supportare i canili in difficoltà. Arriva l’inverno la fame si fa sentire”. Lo scrive sui social il gruppo Orto domingo, che dal quartiere Poggiofranco lancia un appello ai concittadini baresi: “Un gesto semplice che per noi significa tanto, tantissimo! Siete il motivo del nostro impegno quotidiano. Siate folli con noi”.

Infatti da oggi, 23 novembre, si possono acquistare generi alimentari e candeggina che saranno consegnati direttamente ai canili. Dopo aver fatto la spesa si potranno lasciare solo i prodotti utili ai tanti animali che trascorrono anni, forse l’intera vita in una gabbia.

Di seguito i negozi dove acquistarli:

1) Spesa Più 365, Bari – Santa Caterina (zona Globo)

2) Supercarni, Bari – BariMax

3) Supercarni, Bari – Via Brigata Regina (zona Chiesa dei Carmelitani)

4) Spesa Più, Bari – Via Laterza n.61/63

5) Supercarni, Bari – Via Carulli n.142/A

6) Spesa Più, Torre a Mare – via San Nicola n.7 (zona Piazzetta)

7) Spesa Più, Triggiano – Via Casalino n.80 (zona Stazione)

Spesa Più, Triggiano – Via Verga n.36 (zona Mercato)

9) Spesa Più, Rutigliano – Via Dante 1/A (zona Poste)

10) Spesa Più, Conversano – Via Togliatti n.c. (zona Mercato)

11) Spesa Più, Turi – Piazza Venusio n.20 Mostra meno

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.