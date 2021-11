I carabinieri di Bitonto, hanno arrestato un 24enne bitontino incensurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Nella notte, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Bitonto, nell’effettuare dei controlli in via Sandro Pertini, nota zona di spaccio, già conosciuta alle forze dell’ordine, hanno notato movimenti sospetti all’ingresso di una palazzina. I militari attenti hanno immediatamente percepito che fosse in atto una possibile attività di spaccio e immediatamente hanno deciso di procedere al controllo ed ispezione dei luoghi.

Avvicinandosi a piedi all’ingresso della palazzina, hanno sentito un forte odore di marjuana e, nel contempo, hanno notato un soggetto che cercava di dileguarsi salendo la tromba delle scale. Immediatamente, i militari hanno inseguito il ragazzo, che veniva bloccato sul terrazzo della palazzina. Quest’ultimo a seguito di perquisizione veniva trovato in possesso di un borsello a tracolla con all’interno diversa sostanza stupefacente.

In particolare sono state rinvenute 98 bustine di marjuana, per un peso di circa 155 gr., 38 dosi di hashish per un peso di circa 44 gr., 80 cipolline di cocaina, per un peso di 32 gr. circa, la somma in contante di 205 euro, una ricetrasmittente, due cellulari ed un block notes, il tutto palesemente utilizzato per l’illecita attività. Il giovane incensurato, è stato immediatamente portato presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Bitonto ove veniva dichiarato in arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria del capoluogo associato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.

