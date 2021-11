E’ entrato nel ristorante “Acqua pazza”, in piazza Dante, nel cuore del centro storico di Brindisi e ha strappato i fili del registratore di cassa per poi portarlo via, dandosi alla fuga. E’ accaduto ieri sera. In quel momento nel ristorante c’era anche Francesco D’Aprile, presidente del comitato di quartiere del rione Bozzano.

Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Questa è una città diventata invivibile! Seduto al ristorante “Acqua Pazza” assisto ad una rapina in piena regola: un giovane entra ed incurante degli astanti abbranca con violenza il registratore di cassa, strappa e rompe tutto ciò che trova e scappa via. La temerarietà dell’azione mi lascia, e lascia tutti gli altri, sconvolti”.

