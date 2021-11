I carabinieri di Mola Bari hanno arrestato un 37enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari stavano eseguendo un normale servizio serale di controllo del territorio quando, nel transitare lungo le vie di quel centro, hanno notato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, al bordo della strada con un atteggiamento sospetto.

Giusto il tempo di incrociare lo sguardo dei carabinieri e il 37enne si è dato alla fuga a piedi per le vie adiacenti. Subito raggiunto dagli uomini in divisa, è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina e 100 euro in contanti ritenuti il provento di precedenti cessioni di stupefacente. L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo il rito direttissimo, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.