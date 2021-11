Si potrebbe tenere domani la cabina di regia sulle nuove misure anti-Covid allo studio del governo in vista del Consiglio dei ministri che dovrebbe essere convocato sempre nella giornata di domani. E’ quanto si apprente da fonti di governo.

Sul tavolo, oltre all’obbligo di terza dose per sanitari, anche la riduzione delle validità del green pass. Le restrizioni, se ci saranno, potrebbero riguardare solo i non vaccinati che, stando a quanto dichiarato dal ministro della Pubblica amministrazione “potranno fare solo casa lavoro, non potranno andare al ristorante e al teatro”. Ai cittadini che hanno scelto di non vaccinarsi sarà dunque interdetta la “vita sociale” e dunque la possibilità di frequentare ristoranti, pub, teatri e molto altro ancora. Una misura che rimanda ad alcune simili utilizzate anche in altri paesi europei.

“Statevene a casa tranquillamente a guardare la televisione – ha aggiunto Brunetta, spiegando che le persone che non si sono sottoposte a vaccinazione potranno andare solo al lavoro, previo Green pass da tampone. Sempre Brunetta si è augurato che crescano le inoculazioni delle terze dosi.

