Erano al lavoro per produrre capi di abbigliamento contraffatti. E’ quanto hanno scoperto gli uomini della guardia di finanza di Barletta, in una azienda nell’area industriale di Bisceglie. Nel corso dei controlli, i militari hanno rinvenuto capi pronti per l’apposizione del logo ma anche numerose etichette riconducibili a molteplici altre aziende di moda, pronte a essere immesse sul mercato. Sono stati oltre 2mila i capi sequestrati. Il rappresentante legale della società è stato segnalato alle autorità giudiziarie.

