Difficile la vita da pendolare. Soprattutto se si devono affrontare disservizi quotidiani. Così come accaduto questa mattina a un utente che ha avuto uno sfogo su facebook. “Oggi il pullman delle 6.55 da Putignano per Bari non si è fermato – scrive – indicando che sarebbe arrivato altro pullman alle 7.45.

Sono andato via – prosegue – il numero verde da me interpellato non mi ha dato notizie, precisando che loro possono dare solo informazioni commerciali e di non essere in grado di contattare gli autisti. Ma noi che numero dobbiamo fare per i disservizi e quant’altro? Il reclamo online è così efficiente che dal 2 novembre mi devono ancora rispondere, visto che i pullman li prendiamo per andare al lavoro, sto valutando – conclude – di interpellare un avvocato”.

