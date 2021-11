“Planet or Plastic?”. Dal 2 dicembre 2021 al 13 marzo 2022 si svolge a Bari, per la prima volta in Puglia, la mostra prodotta da National Geographic. L’esposizione, ospitata dal teatro Margherita, in occasione del festival della sostenibilità ambientale è realizzata da CIME.

In collaborazione con il Gruppo GEDI e a cura di Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia: una mostra fotografica per adulti e ragazzi, i cui contenuti e il cui percorso espositivo permettono un’esperienza immersiva nei temi trattati, testimoni delle gravi conseguenze ambientali dell’eccessivo utilizzo della plastica nell’ambito della nostra vita quotidiana.

TEATRO MARGHERITA, Bari – Dal 2 dicembre 2021 al 13 marzo 2022. Tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 21.30

Ticket intero: € 8,50

Credit foto: Mostra_Planet_or_Plastic?_Jordi Chias

