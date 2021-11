Con la giornata di screening gratuito test HIV e HCV, ritorna la prevenzione nei luoghi a rischio. In occasione dell’European Testing Week 2021, nelle due soste d’eccezione, l’Unità di Strada “Care for People”, finanziata dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari e gestita dalla Cooperativa Sociale C.A.P.S., sarà venerdì 26 novembre dalle ore 18 alle ore 19:30 in zona stadio San Nicola e dalle ore 19.30 alle 21.00 in via Glomerelli.