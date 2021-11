Sarebbe pronto a lasciare il suo incarico da assessore alla Cultura della Regione Puglia, l’ex ministro dei Beni Culturali, Massimo Bray. Una decisione per “motivi personali” e non politici, come avvenuto invece per l’ormai ex assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco. Ed è partito quindi il toto nomine.

Si vocifera che al posto di Bray potrebbe arrivare Carmelo Grassi, presidente del Teatro Pubblico Pugliese e punto di riferimento per la cultura pugliese. Mentre per il dopo Lopalco, per ora Emiliano si terrà la delega, ma non si esclude per gennaio una nuova nomina. Forse attingendo proprio dal mondo degli attuali dirigenti alla Sanità: uomo di fiducia di Emiliano sarebbe lo stesso Vito Montanaro, attuale direttore del dipartimento di prevenzione alla Salute della Regione Puglia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.