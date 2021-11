A Bari apre una nuova sede del McDonald’s, la più grande catena di ristorazione nel mondo che continua ad investire sulla Puglia. Per la nuova apertura nel capoluogo pugliese, probabilmente in via Giulio Petroni, si cercano addetti alla ristorazione e vari componenti dello staff, per un totale di 40 lavoratori.

Per accedere alla posizione bisogna andare sul sito internet del McDonald’s (clicca qui). In Italia sono oltre 25.000 i dipendenti della multinazionale di fast food.

Cosa è richiesto. Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al Cliente sono le principali caratteristiche dei nostri Crew. Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante, è prevista una formazione specifica in tutte le posizioni.

In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità.

In sala, il Crew si occupa di accogliere i clienti e di supportarli ai kiosk nella scelta dei diversi menù e fa sì che il cliente possa vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

Requisiti. Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi; Diploma di scuola media inferiore; Ottime doti relazionali; Orientamento al teamworking; La conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano sarà considerato requisito preferenziale.

Foto di Daniele Leuzzi

