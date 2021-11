Dopo la festa nella chiesa di San Giuseppe di Bari, dello scorso 21 novembre, al quartiere Madonnella si procede con gli ultimi ritocchi dei portoni oggetto di restauro. La chiesa si affaccia su largo Monsignor Curi, in corso Sonnino. Fu inaugurata dopo 17 anni di lavori l’8 settembre 1930.

Salendo alcuni gradini e i tre splendidi portali in legno massello sembrano tornati indietro nel tempo come 91 anni fa. “Si tratta di un momento molto importante per la nostra comunità – ha detto don Tino prima dell’evento di domenica – che ha partecipato compatta. E’ la prima volta che il nuovo arcivescovo Giuseppe Satriano ha visitato la nostra chiesa ed è stato accolto dai bambini del catechismo”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.