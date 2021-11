Giovanni Miniello è indagato per violenza sessuale. La Procura di Bari, che nei giorni scorsi aveva aperto un fascicolo senza ipotesi di reato, ora scrive bianco su nero le accuse a carico del ginecologo barese, finito nella bufera dopo un servizio mandato in onda nel corso della trasmissione Le Iene.

L’uomo prometteva alle sue pazienti di curare il tumore all’utero con rapporti sessuali. Dopo la denuncia di una donna nella trasmissione di mediaset sono state tante le presunte vittime che si sono rivolte ai centri antiviolenza e hanno riferito la loro esperienza. Non si esclude che anche in caserma e in questura siano state raccolte le denunce delle pazienti del ginecologo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.